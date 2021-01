Met jonge kinderen thuiswerken is tijdens lockdown haast onmogelijk

commentaar Geen jaar om snel te vergeten

30 december Is 2020 een jaar om snel te vergeten? Nee, dat zou geen recht doen aan de slachtoffers van het coronavirus. Alleen al in Zeeland zijn er meer dan honderd mensen aan overleden. Bij de jaarwisseling hoort dat we hen gedenken, samen met de anderen die stierven. We zullen zeker ook even stilstaan bij de grote sociale en economische ellende van de pandemie. Zo wordt het een ernstige jaarwisseling.