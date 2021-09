Meer huisvesting arbeidsmigranten een probleem? Het is juist een oplossing!

Het einde van de plofkip. Niet de markt maar de mens regeert

10 augustus Je kon er op wachten. Op het definitief uitsterven van de plofkip. Nu Boni als laatste over de streep is, hebben alle supermarktconcerns in Nederland beloofd om uiterlijk in 2023 kippen in de schappen te leggen met ten minste één Beter Leven-ster. Dat is een succes voor de stichting Wakker Dier, die al bijna tien jaar actie voert tegen kippenleed.