Lezers reageren op het nieuws van de week: ‘Stop alle vormen van zinloos geweld’

Gas geven nu het licht op oranje staat

Als het verkeerslicht op oranje springt, heb je twee opties: stoppen of gas geven. De oplopende besmettingscijfers laten zien dat Nederland zich inmiddels midden in de vierde golf bevindt. De Zeeuwse ziekenhuizen liggen weer vol met Covid-patiënten, zowel uit Zeeland als uit de rest van ons land. Deze week noteerde de GGD Zeeland een triest record met 1917 besmette mensen in één week. Het Adrz denkt er serieus over na om de reguliere zorg op een lager pitje te zetten.

12 november