Laat de festivals en de cultuursector niet verrekken

opinieTheatermaker Willem Huijbreghs is boos, omdat het kabinet maling heeft aan cultuur. 'Het tegenovergestelde van cultuur, schoonheid, edelmoedigheid is onverschilligheid. Dat is de vijand', citeert hij schrijver Elie Wiesel.

Al sinds het begin van de coronamaatregelen heerst er bij het kabinet een grote onverschilligheid en onkunde waar het gaat om de cultuursector als geheel. En voor de festivals in het bijzonder. Of zoals Hans Laroes het treffend verwoordde: ,,De evenementen- en festivalbranche wordt grotelijks en cynisch belazerd."

En precies daar huist mijn woede. Bij die onverschilligheid, dat cynisme. Ik kan er met mijn verstand niet bij waarom wèl voetballiefhebbers samen mogen drommen in stadions waar ze, ja, ja 'geplaceerd', hun clubliefde kunnen beleven, waarom wèl GP-fans massaal drie dagen van F1 mogen genieten eventueel inclusief camping.

Waarom wèl vakantie- vluchten volgepompt mogen worden. Maar festivalgangers, bands, festivalorganisatoren, etcetera het nakijken hebben. Al twee seizoenen lang. Willekeur regeert. Zonder valide argumenten, zonder rechtvaardiging. Want rechtvaardig en begrijpelijk zou het moeten zijn.

Plezier voor iedereen

En hou mij ten goede, ik gun iedereen zijn veilige plezier, daarover geen enkel misverstand. Maar dan wel voor iedereen hè! Van Zwarte Cross tot Paaspop en Concert at Sea tot Lowlands, alle grote festivals liggen stil. Nederland telde in 2019 zo'n 1115 festivals met totaal 19,5 miljoen bezoekers waarvan 31% van de festivals met meer dan 1000 bezoekers. (Bron: EM Cultuur) Het is een enorme bedrijfstak waar, zoals gezegd, heel veel festivalgangers van genieten en waar veel professionals hun boterham verdienen. Festivals zijn laagdrempelig, voor elk wat wils. Een geschenk uit de hemel en dat wisten de oude Grieken al.

Culturele ondernemers

Voor de meeste bands geldt: 's zomers de festivals en 's winters een clubtour. Een band is niet alleen de artiesten op het podium maar ook de mensen van techniek logistiek, stagemanagement, merchandise, management, boekingsorganisatie. Het zijn ondernemingen. Niet kunnen spelen betekent allereerst het gemis aan contact met je publiek, muziek maken, je blijven ontwikkelen maar ook een enorme financiële aderlating die maar deels wordt gecompenseerd door steunmaatregelen. Voor de goede orde: Bands worden niet gesubsidieerd, ze werken voor eigen risico. Het zijn culturele ondernemers.

En dan is er nog die menselijke maat: De hoop iedere keer, dat je weer kunt gaan toeren. Om vervolgens gefrustreerd te raken dat het je weer onmogelijk wordt gemaakt. Die studio- en oefenruimte heb je op een gegeven moment wel gehad, de motivatie verslapt want je wilt 'SPEULEN'! Die interactie en magie met een dampende pit of zaal. Je nieuwe werk uitproberen en je publiek verwennen met het al bekende werk. Dat laatste los je dus niet op met 'Dan kijk je toch een dvd-tje' demissionair minister Hugo de Jonge. Ook al poseer jij tien keer bij je witte piano waarbij de bladmuziek op zijn kop staat, je bent volstrekt ongeloofwaardig en onverschillig met je evenementenbeleid en fieldlabs.

Kippenvel

Wie ooit een liveconcert meemaakte, weet dat het een heilig kippenvelmoment is: het moment dat een band opkomt en het intro inzet. Dan opent zich het metafysische. Dan word je collectief opgetild. Dat kan alleen in levenden lijve.

Mijn zoon is professioneel muzikant. Hij speelt bij Navarone, geeft gitaarles en heeft een singer-songwriter soloproject. Hij weet met muziek zijn hoofd boven water houden. Vind ik knap. Ik bewonder zijn talent en arbeidsethos. Geniet ervan dat hij muziekliefhebbers gelukkig maakt. Mooi om dat mee te maken.

Extra woest

Het maakt me misschien daarom ook extra woest wanneer ik naar de persconferenties kijk en culturele onverschilligheid victorie zie kraaien. De muzieksector langzaam de nek omgedraaid te zien worden. En waar is de minister van cultuur die met haar vuist in de Trèvezaal op tafel zou moeten slaan en die roept: ,,Ik pik het niet langer! Ik gooi de cultuursector open en ik laat de festivals niet de moord stikken". Of, om met Churchill te spreken: ,,Then what are we fighting for?" toen hem gevraagd werd op cultuur te bezuinigen om de strijd te financieren.

Het is een grijsgedraaide plaat, weet ik, maar daarom niet minder waar: Kunst in al zijn vormen, geeft ons vreugde, troost, ontspanning, inzicht, gulle lach, verwondering, pijn, ontregeling, verbondenheid, ontmoeting, ontroering. Kunst moeten we ten diepste koesteren en verdedigen. Het is de basis van onze eeuwenoude wereldwijde beschaving. Daarom: ,,Vecht tegen onverschilligheid ."

Festivals en de cultuursector; laat ze niet verrekken!