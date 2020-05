Koolmees legt een bommetje onder de coronasteun voor bedrijven

Commentaar Het blijft nog lang behelpen

6 mei Exitstrategie is een te groot woord. De regering versoepelt in de komende maanden een paar coronaregels. Tenminste, als het virus min of meer onder controle blijft. Minister Hugo de Jonge heeft een mooie beeldspraak voor het kabinetsbeleid. Hij noemt het ‘sturen via de achteruitkijkspiegel.’ Als na enige tijd blijkt dat de versoepeling slecht uitpakt, worden de regels meteen weer strenger. Zelfs als binnenkort veel meer op corona kan worden getest, blijft het afwachten wat het virus doet. Het is dus niet uitgesloten dat Nederland al zwalkend door de zomer zal gaan. Of dit erg is? Dat doet er niet toe. Dit is het hoogst haalbare.