Knip filmfestival niet in stukjes: Zonder kloppend hart in Vlissingen gaat Film by the Sea dood

Commentaar Pas op met dit pensioenak­koord

19 juni Pech voor minister Wouter Koolmees. Het ledenparlement van de FNV is nog niet toe aan een oordeel over het pensioenakkoord. Koolmees wilde het zwaarbevochten akkoord nu eindelijk naar de Tweede Kamer brengen. Maar de FNV heeft nog een paar weken nodig. Dat kan geen kwaad. Want over dit akkoord moeten we niet haastig beslissen. Met wat nu op tafel ligt, accepteren we grote onzekerheid over de pensioenen op de langere termijn. In ruil daarvoor hoeven we nu wat minder pijn te lijden.