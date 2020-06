Kleine zelfstandigen hebben meer dan ooit bescherming nodig, maar Koolmees kan hen niet helpen

Zeeland weet van racisme

10 juni De demonstraties tegen racisme zijn niet van de lucht. Maandag nog in Middelburg, woensdag opnieuw in Amsterdam. Zullen al die protesten Nederland veranderen? Veel mensen kunnen het maar moeilijk geloven. Dat is begrijpelijk, want racisme is taai. Twijfelen aan het nut van demonstreren is niet erg, zolang het je maar niet verhindert op basis van gelijkheid met gekleurde Nederlanders om te gaan.