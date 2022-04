‘Jeugdbescherming veel te ingewikkeld ingericht’

Hulp naar het gezin, niet het kind eruit

Uithuisplaatsing is in zo’n geval misschien nodig. Het is altijd ook schadelijk. En dramatisch voor ouders en kind. Vanaf dag één zou gewerkt moeten worden om terugkeer naar het gezin mogelijk te maken. Kort en goed: als er problemen zijn in het gezin, moet er hulp in, en niet het kind eruit.