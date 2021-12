Ik geloof nog steeds in Max

opinie Vegetariër is vaak het haasje in Zeeuwse restau­rants

Een vegetariër die in Zeeland uit eten gaat, is vaak het haasje. Op menukaarten is het armoe troef voor mensen die vlees, vis en zuivel afwijzen. In het gros van de restaurants beperkt de keuze zich tot een simpele pasta, een groenteburger of de obligate bietensalade met geitenkaas. De laatste is trouwens een stopbord voor de ware vegetariër als er voor de kaas dierlijk stremsel is gebruikt.

