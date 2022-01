Hoogbouw is een trend die we in Zeeland moeten stoppen

Met regelmaat komen er ook in Zeeland projecten voorbij, waarmee men de hoogte in wil. Al weer enkele jaren geleden werd in het Veerse Meer een glazen gebouw voorzien met een hoogte van maar liefst 150 meter. Dan praat je dus over een bouwwerk van 50 verdiepingen! Door druk van de omgeving, werd het project uiteindelijk afgeschoten. Momenteel is men in Vlissingen bezig met de voorbereidingen van een toren van 100 meter hoogte. Zo zet je volgens sommigen een gebied op de kaart. Halverwege vorig jaar verscheen er een artikel in deze krant met als kop: Een hoge hoteltoren in Goes: komt-ie er of komt-ie er niet. Het ging daarbij over de nieuwbouw van een hotel van Van der Valk. Hoogbouw in het algemeen en zeker in Zeeland, het is een trend die we beter niet kunnen voortzetten, maar eerder moeten stoppen.