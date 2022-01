Het probleem bij The Voice of Holland is probleem van ons allemaal

De onthullingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The Voice of Holland (TVOH) zijn schokkend. Iedereen zal het daar over eens zijn. En toch vind ik dat de discussie rond dat programma nauwelijks over de echte problemen gaat. Van een onverwachte onthulling is geen sprake; de grondoorzaken zijn meervoudig, systemisch, diep geworteld en vooral allang bekend. Naast vrouw-vijandelijkheid zijn ook machtsverhoudingen en de winner-loser mentaliteit aan de orde.

Sterke vrouwen zijn bekende vrouwen

Het vrouwbeeld is in de afgelopen 50 jaar sterk veranderd. Moeder de vrouw heeft plaatsgemaakt voor zelfstandige en zich uitsprekende vrouwen. Maar klopt dat beeld? Als het over ‘sterke’ vrouwen gaat zien we vooral bekende vrouwen - BN’ers - en die zijn niet representatief voor alle vrouwen. Hùn kracht zie je in sectoren als zorg en onderwijs (waar de overgrote meerderheid van het veldwerk door vrouwen wordt gedaan, terwijl het aantal vrouwen in bestuursfuncties ver achterblijft bij de mannen.) Of in de rechtspraak, waar veel rechters en advocaten vrouw zijn. Maar dan vooral in het familierecht en niet het strafrecht.