‘Het nieuwe hotel Britannia lijkt op een vijandelijk fort, dat kan toch niet de bedoeling zijn?’

commentaar Snelle wieken, langzame molens

Zo snel als de wieken van een helikopter draaien, zo langzaam draaien molens van de bureaucratie. In de zomer van 2020 besloten Provinciale Staten van Zeeland dat in plaats van 800 keer helikopters 4000 keer mogen opstijgen of landen vanaf Zeeland Airport. We zijn inmiddels anderhalf jaar verder en nog is dit besluit niet van kracht. En zo steeg maandag voor de laatste keer dit jaar een helikopter op vanaf dit vliegveld bij Arnemuiden waarmee mogelijk de 800ste vliegbeweging een feit was.

22 november