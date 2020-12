Het is niet uit te leggen waarom de coronabeperkingen een paar kilometer verderop anders zijn

Doe niet moeilijk over tampons

25 november Is er ongesteldheidsarmoede in Nederland? Ja. Moet er dringend iets aan gebeuren? Ja. Geeft Schotland het goede voorbeeld door maandverband en tampons gratis beschikbaar te stellen? Ja. Moet het in Nederland op dezelfde manier? Dat is nog maar de vraag. In elk geval grijpt het Tweede Kamerlid Lilianne Ploumen (PvdA) het Schotse besluit terecht aan om dit probleem hoger op de politieke agenda te zetten.