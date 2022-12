‘Helaas heeft een chronische jammeraar dit schitterende duurzame initiatief de nek om weten te draaien’ en andere lezersreacties van deze week

opinie Van wie is onze kuststreek? ‘Kapitaal en chantage vernielen het Zeeuwse landschap’

Als het gaat om de inrichting van het Zeeuwse landschap gaat hebben Romain Adriaansens en Wim Tacken in het verleden hun sporen verdiend. Ze maken zich grote zorgen over de bebouwing in de kuststreek.

23 februari