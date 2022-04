‘Hedwige ontpolderen is middelvinger opsteken naar volgende generaties’

Het gaat niet goed met de voedselvoorziening in de wereld, zodat het voedselprogramma van de Verenigde Naties steeds vaker in actie komt. De VN verwacht toenemende schaarste, als gevolg van bevolkingsgroei, onrust, klimaatverandering en droogte. Door de oorlog in Oekraïne merken we nu dat ook Europa kwetsbaar is; de prijzen stijgen en in de winkels zijn lege schappen voor tarwebloem en zonnebloemolie. Nederland is voor zijn luxueuze consumptiepatroon bovendien afhankelijk van importen van onder andere veevoer en kustmest; internationale handelsstromen die kwetsbaar zijn voor verstoring en sabotage.