De Zeeuwse arbeidsmarkt is extreem krap. Sommige bedrijven moeten zwaar improviseren om het werk gedaan te krijgen. Vooral in de zorg, de horeca, de schoonmaak en de techniek zijn veel te weinig handjes. Werkgevers zuchten, werknemers grijpen hun kans. Is dat erg? Uit sociaaleconomisch oogpunt is een ruim aanbod van banen in Zeeland goed. Tegelijk is het belangrijk dat bedrijven hier uit de voeten kunnen en dat er voldoende menskracht is in de zorg en in het onderwijs. Deze balans is duidelijk verstoord. Het piept en kraakt als nooit tevoren. Er is maar weinig aan te doen.