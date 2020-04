Haal het Rijks naar Vlissingen

Commentaar Eerst de gezondheid, dan de rest

21 april Het kabinet viert de teugels heel voorzichtig. Eerst voor jonge kinderen. Zij kunnen vanaf 11 mei weer naar de opvang of naar de basisschool. In juni volgt het voortgezet onderwijs. En de jeugd kan vanaf eind april weer een beetje sporten. Alle overige coronamaatregelen blijven van kracht. Dus we moeten nog een tijd afzien. Op anderhalve meter van elkaar, met zo veel mogelijk werk thuis. Of erger, met een bedrijf dat langzaam maar zeker steeds verder in het nauw komt. Dit is voor heel wat mensen een bittere pil.