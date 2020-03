Geld genoeg, nu nog doorsluizen

Corona-aan­pak mag wat feller

13 maart Premier Mark Rutte heeft veel uit te leggen over de coronacrisis. Waarom overal scholen moeten sluiten maar in Nederland niet. Hoe het straks met de examens moet. Hoe de regering de balans zoekt tussen business as usual en noodmaatregelen. Hoe we de economische gevolgen kunnen verzachten. Waarom hamsteren niet sociaal is.