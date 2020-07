Geef zelf eens het goede voorbeeld

Turnen werd dwangar­beid

27 juli Wat gaan we doen met alle ellende die naar boven komt in de turnwereld? Moet er een Keurmerk Kindvriendelijke Sport komen of een Toezichthouder Talentontwikkeling? En weten we dan zeker dat alles voortaan goed gaat? Het is beter als ouders, trainers en sportorganisaties hun gezond verstand gebruiken. Met grof geestelijk en fysiek geweld kun je topprestaties afdwingen, maar de kinderen die dit ondergaan zijn voor het leven getekend. Dat is het niet waard.