Extra pensioenregeling voor oud-Europarlementariërs is niet meer te verkopen

Alleen een beetje meewerken aub

2 november De tweede coronagolf zet artsen, verpleegkundigen en andere zorgprofessionals zwaar onder druk. Daarom heeft de artsenfederatie KNMG de actie DITISMIJNZORG opgezet. De boodschap van de medici is helder: het helpt echt als we allemaal soepel meewerken en als we ons aan de coronaregels houden. Coronasceptici hebben de hashtag #ditismijnzorg meteen gekaapt. Dat is dwaas. Want de nood in de zorg valt gewoon niet te ontkennen.