Eindelijk kan de Zeeuwse politiek los over de PFAS-kwestie, maar wat gebeurt er? Niks

Het strand blijft een magneet

23 juli Hoeveel toeristen kan Zeeland aan? Want zeg zelf: bijna 19 miljoen overnachtingen en 42 miljoen dagbezoeken per jaar (cijfers 2019) is een toeristische hoosbui. Het coronajaar 2020 waarin toeristen in het voorjaar noodgedwongen wegbleven, opende de ogen bij Zeeuwen. De rust voelde als een weldaad, met als gevolg minder draagvlak voor het toerisme. Het is goed dat het Kenniscentrum Kusttoerisme ook naar die kant van de medaille kijkt.