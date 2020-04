Eerst de gezondheid, dan de rest

COMMENTAAR Verantwoor­ding voor corona-aan­pak nodig: wij zijn geen proefmui­zen waarmee je kunt experimen­te­ren

19 april Hoe intelligent is de lockdown van Mark Rutte eigenlijk nog? Half maart was het volstrekt begrijpelijk dat het kabinet overging tot een aantal algemene rigoureuze maatregelen. Ruim een maand later mogen we van hem meer gedetailleerde uitleg verwachten over de effecten van al die ons opgelegde verboden.