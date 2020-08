Een zesje voor Mark Rutte: ‘Weinig inspirerende oproep’

Zie het maar als een laatste waarschuwing. Nederland gaat weer in een lockdown als we niet allemaal ons best doen om een nieuwe grote uitbraak van corona te voorkomen. Rutte hamert terecht op de eigen verantwoordelijkheid van mensen. Alle jongeren moeten ook meedoen. Hij speculeert op de werkelijkheidszin van het grote publiek. Nu we het aantal besmettingen beangstigend snel zien stijgen, zullen we toch wel begrijpen dat we de coronaregels moeten blijven respecteren?