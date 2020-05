Dromen met Sigrid Kaag

Commentaar Grauwslui­er over 5 mei

4 mei Nederland viert dinsdag de bevrijding. Onder een slecht gesternte. Want we zijn nog niet van corona af. Het virus zal de wereld waarschijnlijk nog lang beheersen. Dat levert allerlei zeer vervelende vrijheidsbeperkingen op. Kun je oude en zieke mensen zo lang isoleren? Wordt de economische schade niet te groot? Is het nodig om privacy in te leveren? Zo legt het coronavirus een grauwsluier over deze 5 mei.