Docenten hebben meer verstand van onderwijs dan Kamerleden

Commentaar Lege hotelka­mers voor Afghanen

27 augustus Het kabinet heeft de gemeenten opgeroepen ruimte te vinden voor Afghaanse vluchtelingen. Over twee weken wil de regering weten wat mogelijk is. ‘Den Haag’ wijst op de grote achterstanden bij het huisvesten van statushouders, mensen met een verblijfsvergunning die in azc's wachten op een woning. Die achterstand is de afgelopen tijd fors opgelopen. Het gevolg is dat deze woningzoekenden plaatsen bezet houden in de azc’s.