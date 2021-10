Coronabewijs op de werkvloer is een prima idee

Commentaar Weer gaat vaccinatie­tijd verloren

De ‘oudste ouderen in een verpleeghuis’ komen ‘waarschijnlijk’ in aanmerking voor een herhalingsprik tegen corona. Dat weten we in november. De woorden van minister Hugo de Jonge na het coronaberaad roepen herinneringen op aan het ongelukkige begin van de vaccinatiecampagne afgelopen winter. Het verdelen van de bevolking in kleine groepjes naar leeftijd, leefsituatie en beroep leidde tot bittere discussies en een zeer trage start van de vaccinaties.

13 oktober