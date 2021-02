Click & Collect is doekje voor het bloeden

opinie Omarm die molens niet

8 januari Een tsunami van zonneparken en windmolens dreigt het landschap voorgoed te verpesten. Deskundigen waarschuwen in de PZC voor de ingrijpende gevolgen van de energietransitie. Alleen al in Zeeland komen er nog honderden voetbalvelden zonnepanelen bij en tientallen grote windturbines. En dan hebben we het alleen nog maar over de periode tot 2030. Daarna gaat het gewoon door. Op deze groei is te weinig regie. Windmolenparken lijken zonder veel samenhang her en der op te duiken. Dat moet dringend beter.