Burger mag zelf nadenken

Eerst dacht vrijwel iedereen dat Nederland vooral groepsimmuniteit wil. Later ontstond ruis over het verbod op bijeenkomsten. Maar het kwam goed. Dankzij extra uitleg van het RIVM begrijpen we inmiddels dat die immuniteit niet het eerste doel is. En dankzij de burgemeesters van de Veiligheidsregio’s weten we nu ook dat het echt niet de bedoeling is met meer dan twee mensen samen te zijn in de openbare ruimte.