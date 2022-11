‘Bruut’ stadhuis van Terneuzen moet rijksmonument worden, vindt oud-journalist Bob Lagaaij

De strijd is nog steeds niet beslist, begrijp ik. Komt het (oorspronkelijke) stadhuis van Terneuzen op de rijksmonumentenlijst? Ik heb ‘ja’ gestemd. En niet alleen om ‘sentimental reasons'. Als PZC-redacteur in Zeeuws(ch)-Vlaanderen maakte ik de ontstaansgeschiedenis van dit ‘brute monument’ vanaf het begin mee, interviewde voor de zaterdagbijlage de stugge, oer-Groningse ontwerper Jaap Bakema over zijn idee achter de tekentafel (daar besteedde de krant, in die jaren , rustig een pagina-op-vol-formaat aan) en versloeg de politieke discussies.

Schip aan de Schelde

Uiteindelijk zegevierde ‘het schip aan de Schelde’ – want zo had de ontwerper het ooit bedoeld – van het toonaangevende maar beslist niet onomstreden architectenbureau uit Rotterdam. Ik heb het altijd een moedige, ver vooruitziende beslissing gevonden van een gemeentebestuur in een kleine - en in die tijd overigens volop bruisende - gemeente als Terneuzen om zo’n magistraal en ongewoon, zeg maar ‘bruut’ ontwerp op die kleurloze plaats , maar wel aan het water, te laten bouwen. Ook toen waren er natuurlijk volop kritiek en miskenning, eindeloze (raads)discussie over de kosten en budgetoverschrijdingen, gemopper over ‘grootheidswaanzin’ en ander herkenbaar gedoe. Tegen al die tijdrovende weerzin in ontstond desondanks het meest markante gebouw van Terneuzen, opgetrokken in grijs beton, op gepaste afstand van het stadscentrum met zijn beslist niet mooie maar wel levendige Noordstraat en markt.