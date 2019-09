Brandweervrijwilliger wordt semiprof

commentaar Waterdunen is een aanwinst

27 september Zeeuwen kijken altijd even op als er sprake is van zout water achter de dijk. Dat is toch niet de bedoeling? Nou, wel in het plan Waterdunen. De drastische herinrichting van deze strook land aan de West-Zeeuws-Vlaamse kust is onderdeel van het herstel van getijdennatuur in en langs de Westerschelde. Wat verloren gaat door de verdieping, komt terug met kunstwerken zoals Waterdunen en door het ontpolderen van de Hedwige bij de grens met België.