Blunder kabinet moet politieke gevolgen hebben

Senaat heeft bij Dierenwet zitten slapen

3 juni Het is een sympathieke gedachte. Dieren, ook als ze in of bij huis worden gehouden, moeten natuurlijk gedrag kunnen vertonen. Als ze in een stal, hok of kooi worden gehouden, mogen ze geen pijn of ongemak ervaren. Wie is daar nu tegen? Het parlement in ieder geval niet. Hoewel minister Schouten in april ontraadde deze bepaling op te nemen in de nieuwe Dierenwet, stemde een meerderheid van de Tweede Kamer toch vóór. In de Senaat was het vorige week niet meer dan een hamerstuk.