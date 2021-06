ANWB: Zeeland wordt de winnaar van de coronaworsteling

commentaar Pas op met camera’s

6 mei Drie jonge autobekrassers in Goes zijn gepakt op basis van beelden van een particuliere beveiligingscamera. Dat is goed nieuws voor de mensen die schade aan hun auto hebben. Want zie - zonder dat de dader bekend is - de schade maar eens vergoed te krijgen. Tegelijk werpt de zaak de vraag op in hoeverre we elkaar te pas en te onpas mogen filmen.