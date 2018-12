Zuurkool. Met een slavink nog wel

COLUMN ONDINE VAN DER VLEUTEN Terug naar de normale wereld

1 december Jammer dat we niet met de trein waren gegaan. In een coupé zitten met een paar levensgrote knuffeldieren, een minion, smurf en Sneeuwwitje - dat had me leuk geleken. Maar het belangrijkste was: we gingen naar de Comic Con, hét event voor liefhebbers van fantasy, scifi, games en strips. Beam me up, Scotty!