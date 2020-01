Wat zie je er vandaag fantastisch uit, schat!

Column Ondine van der Vleuten Bloot op de wc voor het goede doel

4 januari Nog geen tien minuten nadat ik gelezen had over de marinierskalender 2020, had ik hem al besteld. Pfff. Nog net op tijd. Vierentwintig uur later waren alle 3350 exemplaren weg. Ongetwijfeld gekocht door Vlissingers die, net als ik, nu wel eens een jaar lang wilden kijken naar wat er op ons af komt, met die kazerne. Of wat we mislopen.