Vlissingen, dat zich God weet waar schuilhield

En toch, ik ben nu wel uitgenaaid

3 maart We leven in het tijdperk van de ontnaaide vrouw, las ik. 'Bijna iedere Nederlandse 45-plusser heeft ervan geprofiteerd of eronder geleden: de zelfmaakcreaties van het maandblad Knip Mode'. Die tijd is dus voorbij, blijkbaar. Sterker: jonge vrouwen weten nog geen rits in te zetten.