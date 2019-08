Hij kende de wereld, maar de wereld hem niet

Column Ondine Mama heeft even een zweethut nodig

29 juni Het is warm. Wat zeg ik: heet! Zweet prikt in mijn ogen. Voel ik daar naakte huid? Een been? Een arm? Het is te donker om iets te zien van de mensen om me heen. Horen doe ik ze wel, in deze wereld van stoom en stemmen. Ergens voor mij zingt een man in een indianentaal.