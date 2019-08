Daar gingen mijn schadevrije jaren

COLUMN ONDINE VAN DER VLEUTEN Weer een dood beest opgewarmd, zegt mijn chef

15 juni Ik kijk op de klok. Elf uur, en het buikje rommelt, maar daar gaan we wat aan doen. De bacon ligt al lekker te sissen en te knisperen in de magnetron. Ja, liever in de oven of in een pan natuurlijk, maar die hebben we hier op kantoor niet. Wel ongebruikte elektrische plaatjes. Ooit hadden we ook een tosti-apparaat. Dat is onder gejuich afgevoerd. Vanwege de stank.