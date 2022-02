Zoveel verdienden Irene Schouten en Suzanne Schulting aan hun olympische medailles in Peking

Aan elke gewonnen medaille zit voor de olympische sporters ook een financiële vergoeding vast. De hoogte van deze vergoeding is als volgt vastgesteld: voor een gouden medaille krijg je 30.000 euro, voor een zilveren plak 22.500 euro en voor brons 15.000 euro.

De eenvoudige rekensom zou ons leren dat Nederlands meest succesvolle olympiër Irene Schouten met driemaal goud en één keer brons ruim een ton mag opstrijken, maar niets is minder waar. NOC*NSF hanteert namelijk een verdeelsleutel, waardoor alleen het eerste exemplaar van het hoogste eremetaal dit volledige bedrag oplevert. Al met al heeft Schouten op sportief vlak deze Spelen 62.500 euro bij elkaar geschaatst.

Volledig scherm Thomas Krol en Kjeld Nuis, medaillewinnaars op de 1500 meter. © ANP Voor Suzanne Schulting kwam het totaalbedrag uit op 55.000 euro en verder wisten ook Thomas Krol (45.000 euro), Ireen Wüst (35.000 euro) en Patrick Roest (37.500 euro) meerdere medailles te verzamelen. Kjeld Nuis won met zijn ene gouden plak 30.000 euro, de shorttracksters van de gouden aflossingsploeg krijgen elk 15.000 euro.

En als ze denken dat het daarmee gedaan is, zal bij terugkomst in Nederland ook de belastingdienst nog even op de deur kloppen. Onderaan de streep gaat er namelijk ook nog eens belasting van het verdiende bedrag af: boven de 68.507 euro zelfs wel 49,5 procent. Het meeste geld is voor de sporters die zich in de kijker hebben gespeeld waarschijnlijk met sponsordeals te verdienen.

Andere landen zijn een stuk guller als het gaat om het belonen van hun olympische toppers. Een bekend voorbeeld is dat van Joseph Schooling. De zwemmer uit Singapore versloeg Michael Phelps op de Zomerspelen en kreeg omgerekend zo'n 650.000 euro van de overheid in Singapore. Helaas kon hij het kunstje vorig jaar in Tokio niet herhalen, dan zou hij zelfs een miljoen hebben gekregen.

Suzanne Schulting komt iets later over de streep dan Arianna Fontana.

Andere grote winnaarsbonussen worden uitgekeerd door Hong Kong (564.000 euro) en Turkije, dat zijn kampioenen 22-karaats gouden munten cadeau geeft ter waarde van 337.000 euro. Italië, dat in tegenstelling tot voornoemde landen wél olympisch kampioenen afleverde in Peking, zal onder anderen shorttrackster Arianna Fontana 180.000 euro overmaken voor de 500 meter waarop ze Schulting te snel af was.

