Zero-tolerance bij Spelen in Peking: elke beweging wordt gefilmd, zelfs die van de koffers

Verwach­ting bijgesteld: fors minder gouden medailles voor Nederland op Olympische Spelen

Nederland wint bij de komende Olympische Spelen in Peking een stuk minder gouden medailles dan eerder was ingeschat. Sportdatabureau Nielsen’s Gracenote heeft de prognose een maand voor aanvang van het toernooi fors naar beneden bijgesteld. Nederland wint niet tien, maar slechts zes keer goud. En verder elf keer zilver en drie keer brons. In totaal haalt TeamNL wel een medaille meer dan volgens de vorige prognose op 24 november vorig jaar.

5 januari