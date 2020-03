Zeilers blij met Spelen in de zomer, atletiekunie had liever het voorjaar

Sportkoepel NOC*NSF pleitte ervoor om de uitgestelde Olympische Spelen van Tokio mogelijk in het voorjaar van 2021 te houden, maar de Nederlandse zeilers zijn blij dat weer voor de zomer is gekozen. Ze waren al voorbereid op alle weersomstandigheden in de Japanse zomer en hoeven nu niet te wennen aan de omstandigheden in het voorjaar.

,,Dit is prima voor ons”, zegt hoofdcoach Jaap Zielhuis van het Watersportverbond. ,,Omdat we nu ook in de zomer zullen gaan varen, verandert het niks aan onze voorbereiding die we hebben gedaan richting Tokio 2020: we hebben te maken met dezelfde soort omstandigheden qua wind, golven, stroming en hitte. We waren er al klaar voor, maar met de extra tijd waarmee we nu hopelijk nog in Japan kunnen gaan trainen, zullen we nóg beter voorbereid zijn op Tokio 2021.”

Zielhuis wil het jaar extra voorbereiding op de Spelen gebruiken om nog wat dingen uit te testen. ,,Wij hebben een klein en flexibel team van sporters, coaches en ondersteunende staf. Daarmee kunnen we ons snel aanpassen aan dit soort heftige veranderingen. We gaan nu kijken of we de dingen die we hadden willen doen, maar geen tijd voor hadden, alsnog kunnen gaan doen. En we gaan met sporters, coaches en staf brainstormen om te onderzoeken wat dit voor nieuwe kansen biedt. Maar wat er uit dat creatieve proces voort komt, houden we lekker voor onszelf.”

Atletiekunie

Quote Het voordeel is weer dat je in de trainings­plan­ning en opbouw kunt terugval­len op de routines Ad Roskam Wat de Atletiekunie betreft had het IOC best naar een andere periode mogen kijken. ,,De belangrijkste uitdaging voor atleten is het klimaat in Tokio. Als je puur naar die factor kijkt, had het toernooi best eerder of later dan juli en augustus gemogen”, reageert technisch directeur Ad Roskam.



Roskam doelt op de vermoedelijk extreme hitte in de gekozen periode in de Japanse hoofdstad. De atleten moeten in hun voorbereidingen op Tokio specifiek inspelen op die hoge temperaturen en hoge luchtvochtigheid. ,,Maar ik begrijp ook dat er veel meer factoren een rol spelen bij dit besluit. Het voordeel is weer dat je in de trainingsplanning en opbouw kunt terugvallen op de routines.”



Roskam is blij dat de atleten die zich al hadden gekwalificeerd voor Tokio 2020 hun startbewijs houden. ,,Dat is prettig. Voor die atleten is dat een geruststellend gegeven.”

Judobond: ‘Dit is de beste optie’

De Nederlandse bondscoach judo is tevreden met de nieuwe datum van de openingsceremonie. ,,Het lijkt me de beste optie", zegt Arens. ,,Nu kunnen we in grote lijnen het voorbereidingstraject gaan volgen zoals we dat gewend zijn. Omdat we daarin niet zo veel hoeven te wijzigen, weten we wat ons te wachten staat en hoe we dat het beste kunnen aanpakken. Dat is een voordeel.”

Onduidelijkheid is er nog wel over het kwalificatietraject. Arens: ,,Ik verwacht dat de internationale federatie daarover binnen twee weken duidelijkheid geeft. Mijn verwachting is dat ze daarmee tegen het eind van het jaar beginnen. Dan is het zeer waarschijnlijk dat het ook allemaal weer kan en kunnen we ons daarop richten.”

Eerder al wees de judobond in een aantal gewichtsklassen atleten aan die in beginsel zouden worden afgevaardigd. Dat ging om judoka’s die in hun klasse eigenlijk op dit moment duidelijk de beste waren in Nederland en van wie het voor de hand lag dat ze aan de internationale normen zouden gaan voldoen.