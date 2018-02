Wüst emotioneel bij zien familie tijdens huldiging Holland House

Leenstra kan nu wel ongegeneerd springen op Medal Plaza

18:52 Als 'eeuwige nummer vier', tot voor de olympische 1500 meter in Gangneung (brons), heeft ze niet zoveel ervaring met huldigingen. Daarom was Marrit Leenstra vier jaar geleden bij Sotsji 2014 ook zo teleurgesteld, dat ze haar gouden schaatsmedaille voor de olympische ploegachtervolging in het stadion kreeg en niet op het befaamde Medal Plaza (MP).