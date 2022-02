Wüst, De Jong en Schouten ‘schrikken’ van mat optreden ploegenachtervolging: ‘Dit was niet goed’

Japan, dat één race eerder in actie kwam, was veel sneller: 2.53,61. De tijd van het Japanse team betekende een olympisch record. Ook Canada noteerde met 2.53,97 een veel betere tijd neer dan de Nederlandse rijdsters.

In de kwartfinales werd nog niet gewerkt met een knockout-systeem. De vier snelste landen gaan door. Naast Japan, Canada en Nederland is dat het Russische team (2.57,66). De halve finales en finale van de ploegachtervolging staan dinsdag op het programma in Peking. ,,Dit was niet goed", zei Wüst voor de camera van de NOS. ,,Hier schrik ik van. We zullen dinsdag alle zeilen moeten bijzetten. ” De Jong: ,,We zijn op scherp gezet.”