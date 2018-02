Wordt Oranje-medailleregen in schaatshal verbroken?

Door Tim Reedijk



Het zal even wennen worden, mochten er straks geen oranje pakken op de treetjes staan. Een dag schaatsen op de Spelen is in de regel ook garantie voor minimaal één hossende en zwaaiende Nederlander in het Holland Heineken House. Het lijkt voor Jorien ter Mors, Anice Das en Lotte van Beek een schier onmogelijke opdracht om dat ook vandaag te bewerkstelligen.



De 500 meter bij de vrouwen is een beladen, Japans-Koreaans onderonsje. Beide landen hebben op papier de beste rijdsters aan de start staan. Topfavoriete is de Japanse Nao Kodaira, ongenaakbaar dit seizoen en winnaar van alle wereldbekerwedstrijden die ze reed. Vaak schaatste ze de concurrentie op tienden overhoop. ,,Ik kijk graag naar haar”, vertelde Kjeld Nuis deze week in de catacomben van de Gangneung Oval. ,,Ik vind het mooi als mensen mooi schaatsen. Bij haar is elke klap raak.”



Olympisch goud heeft Kodaira nog niet in haar bezit, maar bij de wedkantoren zal je niet veel rijker worden van een gokje op de Nederlands sprekende Japanse. Maar kan ze het ook op vijandig gebied, in de door duizenden Zuid-Koreanen bezette Gangneung Oval? Zij zullen Sang-hwa Lee met een orkaan aan geluid naar een toptijd willen schreeuwen. Bovendien weet Lee als tweevoudig en regerend olympisch kampioen op de 500 meter wel hoe het is om deze afstand naar haar hand te zetten.