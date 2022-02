Woede om zaak Kamila Valieva (15): ‘Voor zesde Spelen op rij berooft Rusland schone atleten van hun olympische moment’

IOC: kunstrijd­ster Kamila Valieva mag het podium niet op voor medailles op Olympische Spelen

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) ziet af van de medailleceremonie voor de landenstrijd bij het kunstschaatsen tijdens de Winterspelen in Peking. Die prijsuitreiking was eerder al uitgesteld vanwege de positieve dopingtest van de 15-jarige Russin Kamila Valieva, die haar land aan het goud had geholpen.

12:18