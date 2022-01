Winterspelen in Peking op onze site: van podcast tot video en van columns tot analyses en liveblogs

De Olympische Spelen beginnen vrijdag 4 februari in Peking. Om 13.00 uur Nederlandse tijd vindt dan de openingsceremonie plaats. De laatste dag van de Spelen is zondag 20 februari. Het grootste wintersportevenement ter wereld is via onze site en app 24/7 te volgen.

Je hebt de verhalen ongetwijfeld gelezen, van schaatsers of shorttrackers die er alles aan doen om een coronabesmetting te voorkomen. Voor de verslaggevers, fotograaf en videojournalisten die namens ons naar China afreizen, is het niet anders. Net als afgelopen zomer op de Spelen van Tokio zullen de omstandigheden ter plekke ingewikkeld zijn, maar die zullen prachtige sport en meeslepende verhalen niet in de weg staan.

Wij zorgen ervoor dat je niets hoeft te missen op alle platformen waar we over beschikken. Schitterende sport op schaatsen, op een slee of in de sneeuw, u kunt er ook in deze bijzondere tijden ‘gewoon’ van genieten.

Twee podcasts per dag

Thijs Zonneveld en Hidde van Warmerdam maken tweemaal per dag, in de ochtend en aan het einde van de middag, een podcast. We praten je in de podcast razendsnel bij over de successen en de tegenvallers van TeamNL. De podcast is onder de naam Hallo Peking te vinden op onze website, in onze app en via de gebruikelijke kanalen, zoals Spotify en iTunes.

Volledig scherm Thijs Zonneveld en Hidde van Warmerdam. © DPG Media

Drie verslaggevers, één fotograaf

Het aantal sportpagina’s in de krant zal tijdens de Winterspelen groter zijn dan je van ons gewend bent. Die worden volgeschreven door Pim Bijl, Lisette van der Geest en Rik Spekenbrink. Thijs Zonneveld schrijft dagelijks een column, om de dag komt er ook één van Erben Wennemars of Lisette van der Geest. En je kunt genieten van de prachtige beelden van onze huisfotograaf Pim Ras.

24/7 online

Op onze website kun je 24 uur per dag terecht voor het meest actuele nieuws vanuit Peking, liveblogs van de belangrijkste events, een dagelijkse olympische quiz en uiteraard voor de medaillespiegel. Daarnaast maken onze verslaggevers interviews, reportages, voorbeschouwingen en analyses van alle relevante gebeurtenissen. De nadruk zal steeds liggen op Nederlands succes, dat wordt verwacht op de ijsbaan en in de shorttrackhal, maar er wordt ook scherp gekeken naar de verrichtingen van skeletonster Kimberley Bos.

Volop video

Uiteraard kun je op deze ook veel video’s bekijken. Onze camjo’s Martijn Wibbens en Daniel Schoonenboom zijn bij de wedstrijden waar Nederlandse sporters een prominente rol kunnen spelen. Van Sven Kramer tot Sjinkie Knegt, van Jutta Leerdam tot Niek van der Velden. Onze videojournalisten brengen stralende winnaars en balende verliezers op jouw scherm. Verder maken Thijs Zonneveld en Hidde van Warmerdam de voor- en nabeschouwingen.

Mis dus niets en stem af op onze site!