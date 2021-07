Welten op tijd fit bij hockeysters: ‘Ik zal er staan vanaf de eerste wedstrijd’

Hockeyster Lidewij Welten is naar eigen zeggen klaar voor de Olympische Spelen. De 31-jarige aanvalster liep half mei nog een zware hamstringblessure op, maar is daar wonderbaarlijk snel van hersteld. ,,Voor mij was deze wedstrijd wél heel belangrijk”, zei Welten na de 2-1-overwinning in de verkorte oefenwedstrijd tegen Nieuw-Zeeland.

,,Eindelijk kon ik weer volledig meedraaien in een wedstrijd. Ik ben heel blij dat dit duel er nog was. Zo kon ik even de puntjes op de i zetten en wat wedstrijdritme opdoen in de hitte.”

Welten kwam tegen Nieuw-Zeeland niet tot scoren, maar kreeg in de 40 minuten durende trainingswedstrijd op het olympische veld wel de bevestiging dat ze klaar is voor de Spelen. ,,Ik draai eigenlijk al drie weken volledig mee met de groep. Dat ik me nu volledig kan focussen op het hockeyen, geeft wel aan hoe het fysiek met me gaat.”

Jacht op derde goud

Van twijfel is geen sprake meer bij Welten, die jaagt op haar derde olympische titel op mogelijk haar laatste Spelen. ,,Ik ben er nog niet over uit of dit mijn laatste worden, maar ik denk het wel. Ik weet het gewoon nog niet. Ik ga het per jaar bekijken en laat het ook afhangen van mijn niveau”, aldus Welten, die goud pakte in Londen (2012) en Peking (2008).



Dertien jaar na haar olympische debuut is alles anders. ,,Je merkt wel dat er geen publiek bij is en het is jammer dat de familie niet deze kant op kan komen. Het leeft wel, maar op een andere manier. Ik denk dat dit vooral ‘digitale’ Spelen gaan worden. Maar ik zal er staan vanaf de eerste wedstrijd.”



De hockeysters nemen het zaterdag op tegen India.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Beluister hieronder onze olympische podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s over de Olympische Spelen.

Bekijk hieronder het complete schema van de Olympische Spelen, waarbij je precies kunt zien wanneer de Nederlandse atleten in actie komen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.