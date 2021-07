‘We werden gegrepen door het lieve geschreeuw van de geblesseerde Sherida’

Oh Oh TokioOnze olympische debutanten Arjan Schouten en Pim Bijl delen dagelijks hun verbazing over deze bijzondere Spelen in een heen-en-weer-gesprek. Aflevering 1!

Ha Arjan,

Als je voor het eerst in je leven een land bezoekt, is het toch even afwachten wat je eenmaal daar aantreft. Wel, om negen uur dinsdagochtend landde ik op Tokio Narita en niet veel later probeerde ik genoeg speeksel te verzamelen om een buisje te vullen, net als zo’n dertig collega’s die tegelijkertijd ook een dappere poging waagden. Zes uur van voornamelijk wachten, een negatieve testuitslag en dezelfde duizend formulieren duizend keer checken later, verliet ik eindelijk het vliegveld.

Je kunt cynisch doen over dat moeras van coronaprotocollen waar we in dreigen te verzuipen. Maar op al die superlieve Japanners is het onmogelijk boos worden. Mooi om te zien dat ook jij je niet zomaar uit het veld laat slaan. Heel soms ben je nog De Brompot uit Krimpen, maar veel vaker zie ik een kwispelende labrador die amper kan wachten op het volgende verhaal dat op jouw pad komt.

Voorlopig heb je al meer sport gezien dan ik. Toen ik achter mijn laptop fijne citaten van Churandy Martina verzamelde (,,Nooit zag je die dinges en toen zag je die dinges zelf.”), begon jij aan een ware roadtrip naar de Nederlandse voetbalvrouwen. Dertien doelpunten, mijn hemel.

10-3. Een schitterende Zambiaanse ode aan het oude olympische adagium dat meedoen belangrijker is dan winnen. Nietwaar?

We zien elkaar straks,

Pim

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Hi Pim,

Deze kwispelende labrador transformeerde op zijn eerste olympische roadtrip toch nog bijna in een blaffende bulldog, moet ik helaas bekennen. Met cameraman vanuit Tokio vijf uur naar het noorden gereisd, om daar van het kastje naar de muur te worden gestuurd. Was dat óók een olympische discipline, dan zou iedere vrijwilliger hier absoluut medaillekandidaat zijn.

Superlief, absoluut. Maar voorbereid op duizenden landgenoten die niet mochten komen, wisten ze zich amper raad met die twee rood aangelopen Hollanders, klotsend als fonteintjes op zoek naar de media-entree van het Miyagi Stadion. Ja, waar was die eigenlijk? Ergens daar, ja. Maar hoe je daar nou toch moest komen, in deze wirwar van hekjes, looproutes, afzetlinten en controleposten? Toch maar eens bellen..

Na bijna het hele Miyagi Stadion rond te zijn gelopen, geraakten we er uiteindelijk. We werden gegrepen door het lieve geschreeuw van de geblesseerde Sherida, de enige Oranje-fan op de tribune. Om Viv die na haar quattrick de wedstrijdbal koesterde als een pasgeboren baby. En we kregen medelijden met Hazel Nali, de Zambiaanse doelvrouw die het olympische adagium wel héél letterlijk nam.

Trouwens, begrijp ik goed dat jij voor de échte sport start nog naar de Nederlandse ambassade mag, Pim-San? Lekker temperatuurtje hier hoor, voor een lange broek en een overhemd.

Vergeet je stropdas niet,

Arjan

