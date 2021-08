Waterpolosters vinden Waterloo in kwartfinale: ‘Onder ons kunnen gepresteerd’

Nederland begon nog sterk aan het duel tegen Hongarije, waarvan de laatste drie keer werd verloren. Zo pakten de Hongaren vorig jaar op het EK de strijd om het brons en wonnen ze begin dit jaar de finale van het olympisch kwalificatietoernooi. Vlak voor het verstrijken van het eerste kwart nam Hongarije de leiding over: 3-4.



Sindsdien liep de ploeg van Havenga continu achter de opponent aan. De waterpolosters kwamen telkens terug, maar Hongarije nam in het derde kwart afstand. De marge groeide en Hongarije leidde met 7-10. Nederland toonde veerkracht en kwam terug dankzij een rake worp van Simone van der Kraats, de toernooitopscorer en in dit duel goed voor vier doelpunten. ,,Het was niet altijd een kutwedstrijd. Bij vlagen speelden we goed", zei Maud Megens tegen de NOS.

Maar opnieuw werd een gat geslagen en dat bleek de genadeklap. Eindstand: 11-14. De kwartfinale is daarmee het eindstation van het team dat voor het eerst sinds 2008 weer meedeed aan de Spelen. Voor Nederland resten nu in Tokio wedstrijden om de plaatsen vijf tot en met acht, terwijl het doel was om een medaille te pakken. De medailledroom is aan diggelen geslagen. ,,We hebben als team onder onze kunnen gepresteerd. Wij lieten hen te makkelijk scoren. Het was gewoon niet goed genoeg om te winnen", concludeerde Megens.

Volledig scherm Maud Megens. © Pro Shots / Thomas Bakker

Toekomst Havenga

Het is de vraag wat de uitschakeling op de Spelen betekent voor de toekomst van de 46-jarige Rotterdammer. Havenga is al ruim vijftien jaar betrokken bij de vrouwenploeg. Als teammanager maakte hij het ‘gouden’ succes op de Spelen van Peking 2008 mee.

Havenga werd daarna assistent en sinds eind 2013 is hij de bondscoach. De waterpolosters misten onder zijn leiding de Spelen van 2016, nadat ze in 2012 hun olympische titel al niet konden verdedigen in Londen. De route naar de Spelen van Tokio verliep ook moeizaam. Oranje wist pas de vierde en laatste kans op kwalificatie te verzilveren.

Volledig scherm Arno Havenga (midden) geeft instructies aan zijn ploeg. © Pro Shots / Thomas Bakker

