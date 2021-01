Waterpolosters rollen Slowakije op in kwalificatietoernooi

Olympische SpelenDe Nederlandse waterpolosters zijn het olympisch kwalificatietoernooi in Triëst begonnen met een bijzonder ruime én verwachte overwinning op Slowakije. In het bad van Triëst werd het in het eerste groepsduel 22-2 (6-0 4-0 8-0 4-2) voor de formatie van bondscoach Arno Havenga.

“Een uitslag die ik wel had verwacht”, zei Havenga onmiddellijk na de wedstrijd. “Precies hetzelfde als de vorige keer tegen deze tegenstander. Het was fijn om voor het eerst sinds 25 februari weer tegen een ander team te spelen, in plaats van onderling. Ons spel was solide, al hadden die twee tegengoals niet gemogen. Soms waren we wat slordig en in het laatste kwart was de concentratie wat minder. Verder was het een prima start.”

Maartje Keuning van het Spaanse Sabadell was de topscorer met zes treffers. Maud Megens maakte er vier, daarna kwamen Vivian Sevenich en Simone van de Kraats met drie. Bij 18-0 in het laatste kwart maakten de Slowaaksen, die nauwelijks aan aanvallen toekwamen, hun eerste doelpunt. Karin Kackova, één van de vele jeugdige speelsters, was daarvoor verantwoordelijk.

Voor de waterpolosters, die in de voorbereiding vooral onderlinge wedstrijden speelden, was het een verademing een echte wedstrijd te spelen. ,,We moesten er wel even inkomen”, zei Keuning bij Ziggo Sport. ,,Maar 22-2 is een prima uitslag. We wilden er ‘vol’ ingaan en 100 procent de kansen benutten. Grotendeels is dat gelukt. De volgende wedstrijd tegen Italië is meer een meetmoment. Dat weten we meer over waar we staan.”

Twee tickets

Er zijn in Triëst twee tickets voor Tokio te verdelen. Dat betekent dat de beslissing valt in de halve finales. Oranje speelt in de groepsfase de komende dagen ook nog tegen gastland Italië en Frankrijk. De Nederlandse waterpolosters wonnen in 2008 olympisch goud, destijds onder leiding van bondscoach Robin van Galen. Zowel in 2012 als 2016 wisten ze zich niet te plaatsen voor de Olympische Spelen.

Volledig scherm Simone van de Kraats. © AFP