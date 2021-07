Waanzinnige oogst Nederlandse roeiers: goud, twee keer zilver en brons

De roeiers van de dubbelvier waren verantwoordelijk voor de eerste gouden plak. Het viertal bereikte in de Japanse hoofdstad het grote einddoel. Dirk Uittenbogaard, Abe Wiersma, Tone Wieten en Koen Metsemakers, de bemanningsleden van het Nederlandse vlaggenschip in Tokio, waren ondanks een misslag in het begin nipt de sterkste in de finale. Ze bezorgden Nederland de eerste gouden roeimedaille bij de mannen in 25 jaar.

Zilveren medaille

De roeisters van de vrouwen vier-zonder veroverde zilver. Ellen Hogerwerf, Karolien Florijn, Ymkje Clevering en Veronique Meester moesten in de finale op de Sea Forest Waterway alleen Australië net voor zich dulden. Het brons ging naar de vier-zonder van Ierland.

Volledig scherm © REUTERS De vrouwen vier-zonder maakt voor het eerst sinds 1972 weer deel uit van het olympisch programma. De Nederlandse vrouwen bewezen de afgelopen jaren dat een medaille op de Spelen een realistisch doel was na het behaalde zilver op het WK 2019 en drie Europese titels.

Het Nederlandse viertal lag kort aan de leiding, maar zag de Australische roeisters al snel langszij komen. Een eindsprint bracht ze nog heel dichtbij, maar Australië hield stand en won in 6.15,37. Nederland kwam over de finish in 6.15,71.



Karolien Florijn is de dochter van tweevoudig olympisch kampioen Ronald Florijn en de zus van Finn Florijn, de skiffeur die in Tokio uit het olympisch toernooi werd gehaald na een positieve coronatest. ,,Ik ben trots op hoe we het gedaan hebben en hoe we deze week zijn doorgekomen. We zijn superblij dat het gewoon goed is gegaan.”

Zilver voor Broenink en Twellaar

Melvin Twellaar en Stef Broenink hebben op hun beurt de zilveren medaille gepakt in de mannen dubbeltwee. Het Nederlandse duo roeide in de finale op de Sea Forest Waterway halverwege aan de leiding, maar moest het goud laten aan het duo uit Frankrijk. Het brons ging naar China.

In de finale waren de Franse roeiers Hugo Boucheron en Matthieu Androdias met een tijd van 6.00,33 minuten nipt sneller dan Twellaar en Broenink, die in 6.00,53 over de finish kwamen. De Fransen roeiden daarmee een nieuw olympisch record.

,,We zaten echt heel dichtbij. Wat was het, een metertje?”, aldus Melvin Twellaar bij de NOS. ,,Ik ben sowieso superblij, want we hebben het maximale eruit gehaald. Het is hoe dan ook een beetje dubbel, maar we zijn zeker tevreden.”

Brons voor De Jong en Schoenaard

Volledig scherm © REUTERS Roos de Jong en Lisa Scheenaard hadden de Nederlandse roeiploeg even daarvoor al de eerste medaille bezorgd. Het koppel veroverde brons in de vrouwen dubbeltwee. Roemenië was in de finale op de Sea Forest Waterway een klasse apart en won het goud. De Nederlandse vrouwen verloren het gevecht om zilver van de Nieuw-Zeelandse dubbeltwee.

De 27-jarige De Jong en de 32-jarige Scheenaard roeiden een sterk olympisch toernooi. Ze wonnen hun heat en halve finale en lieten zich niet van de wijs brengen door het plotselinge wegvallen van hoofdcoach coach Josy Verdonkschot van de vrouwenboten, die met een positieve coronatest in quarantaine moest.



Scheenaard en De Jong vormen al enkele jaren een succesvol duo in de dubbeltwee. Ze behaalden op de WK van 2019 brons en op de EK van 2020 zilver. De Jong ontwierp het patroon van golven op de roeipakjes van de Oranje-equipe. Ze baseerde zich op tekeningen van de Japanse kunstenaar Mori Yusan. De Japanse golven staan voor kracht en veel geluk.

